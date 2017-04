Golf: Dodo Molinari conquista il Trofeo Hassan II

Edoardo Molinari torna a vincere un torneo dopo 7 anni e lo fa con un'ultima giornata incredibile al Trophee Hassan II. A Rabat, sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam, il golfista azzurro vince allo spareggio contro l'irlandese Paul Dunne, capolista per praticamente tutto il torneo, grazie ad una giornata da -5, per un -9 totale. Il fratello maggiore di Francesco conquista così il terzo titolo in carriera nello European Tour.

Dodo, che ha ricevuto per il titolo un assegno di 416.660 euro, su un montepremi di 2.500.000 euro, entra anche nella storia del campo marocchino, con un birdie alla 17esima buca e un eagle nella 18esima: mai nessuno dal 2010 (anno di nascita del torneo) era riuscito a far registrare un risultato del genere nelle ultime due buche del campo. Sesto posto finale per un altro azzurro, Renato Paratore, che perde posizioni a causa del +2 nel giro finale.