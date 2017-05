Giovanni Malagò si conferma alla guida del Coni per i prossimi quattro anni. Il presidente viene rieletto per il quadriennio 2017-2021 grazie ai 67 voti su 75 aventi diritto. Battuto senza possibilità di replica lo sfidante, l'ingegner Sergio Grifoni, per il quale sono state solo due le preferenze. "Ora ci divertiremo", le parole sue parole prima della votazione.

C'è soddisfazione per Giovanni Malagò. Uno sguardo al passato, su cosa è stato fatto, ed uno al futuro. "Nel mio mandato ho realizzato la grande maggioranza dei punti del mio programma. Abbiamo trasformato l'istituto di medicina, delle scienze e la scuola dello sport. Abbiamo impostato la riforma della giustizia e continuato la nostra lotta al doping, conquistando la fiducia del Governo e conseguendo risultati sportivi impressionanti, siamo un colosso. Il primo obiettivo è rifondare lo sport nella scuola. Siamo il fanalino di coda. Vi chiedo di volare alto e di evitare qualsiasi conflitto di interessi."

Tra i membri della giunta figurano i nomi di Chimenti, Binaghi, Aracu, Giomi, Magri, Ricci Bitti e Roda. Tra i rappresentanti degli atleti figurano invece i nomi di Alessandra Sensini e Cammarelle.