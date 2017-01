Atletica: si ritira Ashton Eaton, il re del decathlon

"Devo tutto al decathlon. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Grazie per aver reso il periodo più bello della mia vita. Mi ritiro, è ora di fare qualcosa di nuovo". Con queste parole sui social network annuncia il ritiro dall'atletica leggera a nemmeno 29 anni Ashton Eaton, il re del decathlon e dell'eptathlon indoor. Il fenomeno di Portland, primatista mondiale in entrambe le sue specialità, ha deciso di lasciare sorprendendo tutti.



Tutti tranne la moglie Brianne Theisen, 30 anni, canadese, come lui sportiva nelle prove multiple dell'atletica e bronzo a Rio 2016, che ha deciso di ritirarsi nello stesso giorno. "Ho dato tutto quello che posso e mi rifiuto di tornare a scartamento ridotto perché amo e rispetto troppo lo sport. Per questo ho deciso di ritirarmi", ha detto la Theisen che fa coppia con Eaton dai tempi dell'università e si sono sposati nel 2012.





è il superman dell'atletica, ha vinto lacentrando unriuscito in precedenza nel decathlon solo all'americano Bob(1948 e 1952) e al britannico Daley(1980 e 1984), oltre che, con record mondiale il 29 agosto 2015 a Pechino (9045 punti, tuttora imbattuto), e