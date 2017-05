Aaron Rodgers dimentica Olvia Munn e si vede con Kelly Rohrbach

Alessia Macari vs la Play di Kragl

Arron Rodgers, quarterback dei Green Bay Packers, sembra aver superato la separazione con l'attice Olivia Munn, avvenuta a inizio mese dopo tre anni che i due stavano insieme.

Il giocatore di football americano è stato pizzicato a giocare a golf con la modella e attrice Kelly Rohrbach, ex di Leonardo Di Caprio e prossimamente sul grande schermo nel remake di Baywatch. A far crescere il sospetto che tra i due possa esserci qualcosa ci sono anche le recenti dichiarazioni dell'atleta, che aveva annunciato che avrebbe smesso di giocare a golf per concentrarsi di più sulla sua forma fisica.

Ma se veniste invitati a giocare da una come Kelly Rohrbach, chi direbbe di no?